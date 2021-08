Lionel Messi estreou-se este domingo, aos 66 minutos do encontro frente ao Reims, pelo Paris Saint-Germain. O astro argentino entrou aos 66 minutos da partida, para o lugar do amigo Neymar. As imagens da festa nas bancadas e dos lances em que o novo camisola '30' dos parisienses esteve envolvido. [Imagens: Reuters e Action Images]