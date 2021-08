Messi já está a render aos cofres do PSG: a 'romaria' dos adeptos para comprar a camisola do astro

Lionel Messi foi apresentado oficialmente no PSG esta quarta-feira de manhã e desde então que tem sido um corropio junto ao Parque dos Príncipes. Foram muitos os adeptos que quiserem assistir, no exterior do estádio, à apresentação do astro argentino, seguindo muitos depois para a loja do clube para comprar a camisola do emblema da capital francesa com o nome e o número do avançado. [Créditos: EPA]