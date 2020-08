Messi não é caso novo: as outras estrelas que saíram a mal do Barcelona

Nos últimos meses foram vários os sinais que a relação de Messi com a direção do Barcelona, liderada por Josep Maria Bartomeu, se foi deteriorando. E muito por isso o craque argentino decidiu comunicar ao clube a decisão de partir rumo a outras paragens. Mas a história do emblema catalão tem sido feita deste tipo de polémicas e nesta fotogaleria apresentamos sete casos - um deles, de um treinador - em que o mau ambiente com a direção provocou saídas surpreendentes. [Imagens: Reuters, Action Images, Lusa/EPA]