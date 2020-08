Lionel Messi comunicou a intenção de abandonar o Barcelona neste mercado e os alarmes soaram no mundo futebolístico. Apesar do interesse de PSG e Juventus, o Manchester City será, segundo a imprensa internacional, o destino preferido de Messi, clube no qual iria reencontrar Pep Guardiola. A Premier League é, como se sabe, uma das ligas que mais dinheiro faz circular, seja em salários, transferências ou direitos televisivos. Eis os 10 jogadores mais bem pagos da Liga Inglesa. [Imagens: Instagram]