Com uma legião de fãs por todo o Mundo (só no Instagram soma 26 milhões de seguidores....), Mia Khalifa deixou muitos deles agora desolados ao confirmar o namoro com Jhay Cortez. A atriz de filmes para adultos e confessa adepta do West Ham publicou uma fotografia com o cantor confirmando os rumores que há muito circulavam [Fotos Instagram Mia Khalifa]