Milan apresenta quarto equipamento para esta temporada... com duas versões

O Milan apresentou o quarto equipamento para esta temporada, sob o mote 'Para lá das sombras', que tem duas versões com cores contrastantes, branco e preto, e que pretendem simbolizar as diferentes diferentes alturas do dia: crepúsculo e amanhecer. O padrão é baseado nos traços da catedral de Milão. O emblema italiano anunciou também que a camsiola preta será estreada frente ao Nápoles (no próximo dia 11) e a branca no duelo com o Monza (dia 18) (Imagens: Milan).