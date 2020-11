O encontro desta quarta-feira entre Ferencvaros e a Juventus de Cristiano Ronaldo, a contar para a 3.ª jornada do grupo G da Liga dos Campeões, está a ser assistido 'in loco' por cerca de 20 mil adeptos, o que representa um total de 30% da lotação máxima do estádio da formação húngara. [Imagens: Reuters]