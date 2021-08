Milhões em caixa com Benfica à cabeça: os clubes que melhor venderam na última década

O 'Transfermarkt' elaborou uma lista onde enumera o 'top 10' dos clubes mundiais que mais dinheiro ganharam com vendas na última década, com destaque para três equipas portuguesas... especialmente para o Benfica, que aparece com quase mais do dobro do lucro do segundo colocado, o FC Porto (Imagens: Reuters, EPA, DR, Filipe Farinha, Luís Manuel Neves, Getty Images)