Modelo e apresentadora ucraniana cumpre sonho: «Nem acredito que falei com Mourinho!»

Daria Bondar, apresentadora e modelo ucraniana, esteve no particular que o Shakhtar Donetsk disputou domingo frente à Roma, em Itália, e nas redes sociais revelou que conheceu José Mourinho. "Ainda não acredito que conheci e que falei pessoalmente com José Mourinho. Obrigado pela iniciativa, pelo apoio e pelas palavras simpáticas. É muito importante que para nós que pessoas como ele apoiem a Ucrânia!", escreveu Daria Bondar no Instagram.