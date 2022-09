E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Os instantes que se seguiram ao apito final do FC Porto-Chaves ficaram marcado por um momento emocionante, quando um adepto do FC Porto, de 80 anos, entrou em campo perante um corredor de jogadores. No final estava lá Sérgio Conceição, técnico que este fã portista sonhava conhecer. (fotos: SportTV)