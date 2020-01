O encontro entre Barcelona e At. Madrid, a contar para a meia-final da Supertaça de Espanha, vai permanecendo empatado (0-0), mas momentos de tensão não têm faltado. Já após o apito final da 1.ª parte, Lionel Messi e João Félix 'envolveram-se' num momento de tensão, tendo os dois craques chegado mesmo a escassos centímetros de encostarem as cabeças. Félix e Messi acabaram por ser posteriormente separados. Antes, Jordi Alba colocou o dedo na cara do internacional português e este afastou a mão do lateral espanhol. [Frames: Eleven Sports]