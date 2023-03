E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Barcelona e Rosalía juntaram-se para uma colaboração única. O mais recente álbum da artista espanhola 'Motomami' servirá de mote para uma edição especial da camisola do clube, que será utilizada no clássico com o Real Madrid já este domingo, dia 19. [Imagens: FC Barcelona]