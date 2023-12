E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





José Mourinho foi convidado do podcast de John Obi Mikel - a conversa será divulgada na íntegra segunda-feira - onde elegeu o melhor onze de jogadores com quem trabalhou ao longo da carreira. O português, que treinou clubes em Portugal, Espanha, Itália e Inglaterra, colocou nesta equipa de sonho 8 jogadores do Chelsea...