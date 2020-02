José Mourinho surpreendeu tudo e todos em Inglaterra, ao surgir numa foto colocada nas redes sociais... de cabeça rapada. Uma situação que já está a levar a vários comentários, muitos deles a recordar uma suposta frase do português em 2014 a propósito de Pep Guardiola. "Se estás a apreciar aquilo que fazes, não perdes o teu cabelo. Ele é careca, por isso não gosta de futebol", terá dito o atual técnico do Tottenham a propósito do espanhol.