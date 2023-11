Muda sistema e.... central: o onze provável do Sporting para o jogo com o Dumiense

Amorim teve tempo para preparar o regresso aos relvados. Duas semanas de paragem e um particular com o Atlético (8-1) serviram para testar "nuances" não só para o imediato... como para o futuro. Entre as surpresas , sabe, os leões devem trocar hoje, no jogo da Taça de Portugal com o Dumiense (18 horas), o habitual 3x4x3 por um esquema próximo do 4x4x2, o que, aqui e ali, já fora ensaiado esta época. Veja acima o onze provável do Sporting