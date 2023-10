O final do AZ Alkmaar-NEC Nijmegen, da Eredivisie, ficou marcado por um momento dramático, quando Bas Dost caiu inanimado no centro do relvado . A situação gerou o pânico entre os jogadores, que após formarem um cordão a 'proteger' o avançado acabaram por ficar num momento de incrivel angústia, alguns deles à beira das lágrimas e outros a rezar pelo dianteiro ex-Sporting. (Fotos: Getty Images)

Muita aflição e jogadores à beira das lágrimas: as imagens do susto com Bas Dost