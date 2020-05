Muitas caras novas em novo treino do Benfica

Os sete jovens da formação benfiquista que Lage elencou para estarem de reserva, na eventualidade de ser necessário colmatar alguma baixa da equipa principal, já treinaram esta quinta-feira sob as ordens do técnico benfiquista. João Ferreira, Morato, Rafael Brito, Paulo Bernardo, Tiago Araújo, Tiago Dantas e Gonçalo Ramos juntaram-se pela primeira vez à equipa A, desde que os trabalhos tinham sido suspensos devido à pandemia do coronavírus. E agora, por ali irão ficar à espera de uma oportunidade de virem a ser chamados. [Imagens: SL Benfica]