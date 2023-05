Na véspera do dérbi que pode terminar em título para o Benfica, várias dezenas de adeptos deslocaram-se ao Seixal para dar um empurrão à equipa. À medida que iam abandonando o Benfica Campus, onde treinaram durante a manhã, muitos jogadores pararam e estiveram alguns minutos a distribuir sorrisos, para as fotografias, e autógrafos. João Mário foi um dos que provocou mais euforia: o internacional português recebeu muitos aplausos.

Muito apoio à porta do Seixal: dezenas de adeptos aguardam saída do Benfica na véspera do dérbi