Muito glamour na passadeira da gala Quinas de Ouro

Foram muitos os rostos que prenderam atenções na passadeira da gala Quinas de Ouro. Rui Costa e Frederico Varandas, por exemplo, fizeram-se acompanhar pelas respetivas mulheres. Já Rúben Dias, defesa-central do Manchester City e da Seleção Nacional, posou com a família. Uma coisa é certa: glamour é coisa que não tem faltado no Pavilhão do Rio do Centro de Congressos de Lisboa.