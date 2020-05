De pistola eléctrica e bastão: a chegada 'bombástica' da mulher de Kolasinac a Londres

Já é conhecida a identidade da mulher do futebolista da Premier League que foi detida no aeroporto de Londres na posse de armas ilegais . Trata-se de Bella Kolasinac, a mulher do defesa do Arsenal Sead Kolasinac, segundo o jornal 'The Sun'. Bella estaria na posse de uma pistola eléctrica e um bastão, quando foi abordada no aeroporto de Biggin Hill, em Londres, pela polícia.