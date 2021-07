Um dia depois de ter sido alvo de vandalismo, na sequência da derrota inglesa na final do Euro'2020, o mural de Marcus Rashford 'acordou' esta terça-feira inundado com mensagens de apoio ao avançado do Man. United, que como se sabe foi alvo de insultos racistas por ter sido um dos jogadores que falhou um penálti na final com a Itália. (Fotos: EPA e Reuters)