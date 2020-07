Na Holanda até já se fazem treinos com adeptos nas bancadas

Enquanto grande parte dos países têm o futebol a decorrer à porta fechada, a Holanda parece estar já um passo à frente. De tal forma que esta terça-feira, o Willem II organizou um treino no seu estádio com a presença de várias centenas de adeptos. Curiosamente, este treino surge no mesmo dia em que o clube deu conta da deteção de um caso positivo na sua comitiva (num teste realizado na tarde de segunda-feira).