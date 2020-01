Namorada de Jesé apresenta filho do casal com declaração para o jogador do Sporting

A namorada de Jesé Rodríguez, Janira Barm, apresentou no Instagram o filho do casal, Kenai Rodríguez, que nasceu na semana passada em Lisboa , juntamente com uma declaração de amor para o jogador do Sporting: "E depois de nove meses de longa espera, Kenai Rodríguez entrou nas nossas vidas a 20 de dezembro de 2019 para nos encher de amor. Obrigada meu amor Jesé Rodríguez por estares nove meses a cuidar de mim, a aprender a fazer coisas que não sabias antes - máquinas de lavar, secar, aprender a montar móveis para fazer o quarto, por aprender a cozinhar para mim, sem que eu me pudesse mexer, por me apoiar nas náuseas, dores de cabeça, desconforto. Por nunca me julgares pelas minhas mudanças hormonais e compreendê-las, dando-me paz. Estou orgulhosa de ti, do pai que és. Eu não poderia ter escolhido um pai melhor para o meu filho. Desde o momento em que as contrações começaram, não me largaste por um segundo em 12 horas de dilatação e contração. Não te importaste de não dormir, de não comer e cuidaste de mim todas aquelas horas até que nosso bebé nascesse. Obrigada por me ajudares sempre com a amamentação a cada duas horas, não importa que horas sejam, por me ajudares a trocar fraldas, nos banhos e em tudo. Amamos-te muito", escreveu Janira.