Diana Monteiro voltou a lembrar o verão com uma fotografia publicada no Instagram que 'deu conta' dos seus seguidores. "O verão de 2020 só não foi tão mau porque durante o confinamento foquei as minhas energias apenas em duas coisas, fazer música e treinar e alcançar a minha melhor forma de sempre!", escreveu a cantora na legenda da imagem onde surge em biquíni, o que levou aos mais variados comentários: do singelo "linda" ou "não aguento", a alguém que até desfribilador pediu [Fotos Instagram Diana Monteiro]