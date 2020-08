Depois de vários anos de glória sempre com portugueses envolvidos diretamente nas conquistas, o Sevilha venceu esta noite a Liga Europa sem ter um jogador luso em campo, mas nem por isso a bandeira do nosso país esteve ausente. Pela mão de Fernando, antigo médio do FC Porto que tem dupla nacionalidade, o nosso país marcou também presença na festa de Colónia. (Fotos: EPA e Reuters)