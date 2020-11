Nápoles estreia equipamento em homenagem a Maradona no jogo com a Roma

Nápoles e AS Roma entram, este domingo, em campo num encontro carregado de simbolismo para a formação da casa, cidade onde Diego Armando Maradona era considerado Rei. O ex-internacional argentino partiu na passada quarta-feira e as homenagens à sua pessoa continuam a fazer sentir-se, com o emblema italiano a fazer estrear um equipamento que seria dedicado à Argentina de 'El D10S' na próxima temporada. [Imagens: Reuters e Action Images]