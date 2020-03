Nasceram neste século mas já brilham nas principais ligas: conheça os 20 jogadores mais valiosos

O CIES – Observatório do Futebol indicou o top-20 dos mais valiosos entre os jogadores nascidos em 2000 ou depois desse ano, numa lista que integra craques que já têm vindo a dar cartas nos principais campeonatos europeus e que prometem ser as principais figuras do desporto-rei nos próximos anos. [Imagens: Reuters, Lusa/EPA, EPA, Reuters e Getty Images]