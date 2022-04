Nélson Veríssimo presente nas bancadas do Estádio Colovray para assistir à final da Youth League

Nélson Veríssimo marca presença nas bancadas do Estádio Colovray, em Nyon, para assistir à final da Youth League entre Benfica e Salzburgo. Para além do treinador da equipa principal das águias, também Rui Costa [na foto junto de Luís Castro, técnico das águias, no relvado], Lourenço Coelho, Simão Sabrosa e Fernando Seara vão assistir ao jogo na Suíça. Para além destes nomes ligados às águias, também Fernando Gomes, presidente da FPF, está presente em Nyon. Para além dos nomes já citados também José Gandarez, Almeida Lima, Sílvio Cervan, Rui Passo, Luís Mendes, Manuel Brito e Bruno Maruta - todos eles ligados ao Benfica - marcam presença nas bancadas do Estádio Colovray. [Créditos: Rita Pedroso]