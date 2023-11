Nem a ameaça de chuva afastou os entusiasta nos primeiro treino para a São Silvestre El Corte Inglés

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O primeiro treino para a São Silvestre El Corte Inglés juntou cerca de 100 atletas neste sábado de manhã. Apesar da ameaça de chuva, falou mais alto o entusiasmo e a vontade de aprimorar a condição física tendo em vista a participação na corrida do ano, marcada para 17 de dezembro. Dinamizado pelo ‘Correr Lisboa’, o treino gratuito e aberto a toda a gente apontava para 40 a 45 minutos de corrida em três níveis (iniciado, médio ou avançado), com um guia dedicado para cada grupo. Cátia Nascimento, Bruno Claro e Vítor Tavares Marques foram os líderes, que depois de orientarem o sempre necessário aquecimento arrancaram pelas ruas da capital com os respetivos pelotões atrás.



(fotos: Pedro Ferreira)