Nem a separação de um craque inglês a travou

Emma Milton ganhou popularidade no Reino Unido ao namorar com Nathan Redmond, acompanhando o avançado do Southampton para os locais mais paradisíacos do planeta… que exibiu no Instagram! Amante dos luxos que a vida tem para oferecer, a separação do internacional inglês não impediu a jovem britânica de manter uma carreira de sucesso no mundo da moda. Com um corpo de sonho, tem sido uma das modelos prediletas para passear sensuais biquínis que fazem furor em qualquer praia.