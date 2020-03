Nem o comissário-chefe da polícia paraguaia resistiu a tirar fotos com Ronaldinho

No meio de toda uma história com contornos surreais , Ronaldinho conseguiu também ser protagonista de um outro capítulo insólito. Tudo porque, mesmo tendo cometido uma irregularidade, o antigo jogador brasileiro não deixou de ser alvo de tratamento de estrela por parte dos polícias. Veja-se o caso do comissário-chefe da polícia metropolitana de Assunção, Miguel López Russo, que não hesitou em tirar uma foto ao lado do brasileiro para publicar nas redes sociais.A situação acabou por motivar um pedido de desculpas por parte deste elemento da autoridade. "Ele estava à espera e sabíamos que havia gente que o queria cumprimentar. Falámos com ele e como se trata de um ídolo mundial, e eu sou fã de futebol, começámos com algumas piadas e acabei por lhe pedir para tirar uma foto. Tive essa possibilidade porque sou o chefe da Comissária. Foi uma simples foto e publiquei-a no meu Facebook. Todos o aceitaram bem, mas sei que há quem não seja da mesma opinião e por isso peço desculpas", escreveu Miguel López Russo.