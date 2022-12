Nem o mau tempo demoveu os aventureiros no regresso do Desafio Picos do Açor

Nem o mau tempo, com chuva forte, frio e nevoeiro, demoveu os mais de 1400 atletas que no último fim de semana se desafiaram nos seus exigentes trilhos do Desafio Picos do Açor. Com atletas provenientes de 12 países distintos, a prova voltou a ser de elevada qualidade e, num cenário de beleza natural tão distinto, deu também imagens para mais tarde recordar. Como estas, captadas pela lente do fotógrafo Matias Novo.



Eis os resultados:



32kms (2000D+)

Masculino

1. Mario Olmedo - Team HG-AML Sport

2. Hugo Gonçalves - Furfor Running Project

3. Roberto Baião - Clube Desportivo de Espite



Feminino

1. Inês João - Saca Trilhos Anadia

2. Vera Bernardo - ARCD Venda da Luisa

3. Nádia Casteleiro - Saca Trilhos Anadia



18kms (1000D+)

Masculino

1. Marco Francisco - Clube Desportivo de Espite

2. Miguel Fortunato - EDV Viana Trail

3. Hélder Lopes - DCI/Trilhos Luso Bussaco



Feminino

1. Joke Descheemaeker - Clube de Atletismo Ferreira do Zêzere

2. Beatriz Alves - Furfor Running Project

3. Cátia Santos - Clube Desportivo de Espite



10kms (450D+)

Masculino

1. José Sequeira - Trialmotor

2. Micael Costa - Clube Desportivo de Espite

3. Joram Descheemaeker - Clube de Atletismo Ferreira do Zezere



Feminino

1. Carla Santos - Trialmotor

2. Cleide Martins - Cleide Martins Gabinete de Fisioterapia

3. Sílvia Prieto - Individual