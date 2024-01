Nevoeiro cerrado na Choupana obriga a adiar Nacional-Tondela

O Nacional-Tondela, da 16.ª jornada da 2.ª Liga, estava agendado para este sábado às 11 horas, mas o nevoeiro cerrado na Choupana obrigou ao adiamento do encontro. As duas equipas, bem como a de arbitragem, subiram ao relvado, cumpriram o minuto de silêncio em memória de José Mendes, presidente do Sp. Covilhã que faleceu ontem, mas logo de seguida o árbitro Miguel Fonseca chamou o delegado da Liga e dos Clubes, adiando o arranque do jogo acabando posteriormente por ter mesmo de ser adiado para outra data. Aguarda-se agora o reagendamento da partida, numa altura em que o calendário 'aperta' para as duas equipas: o Tondela joga em Alvalade na terça-feira e o Nacional defronta o Santa Clara na quinta, jogos da Taça de Portugal



(notícia atualizada às 11h57)