Newcastle vê os três equipamentos oficiais 'vetados' para o embate com o Brighton e terá de equipar-se... com o do aquecimento

O Newcastle tem três equipamentos oficiais para a temporada mas nenhum deles será utilizado na partida com o Brighton, da segunda jornada da Premier League. Os magpies serão obrigados a utilizar o equipamento de aquecimento pelo facto de os três de jogo fazerem confusão com o dos seagulls, que equipa normalmente com listas azuis e brancas.