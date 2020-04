Neymar conheceu novo namorado da mãe em janeiro como fã

Tiago Ramos tem 22 anos, é gamer, modelo e o novo namorado da mãe de Neymar . Em janeiro, Tiago foi a Paris e conheceu o craque do PSG - "Neymar, você é fantástico, não sei explicar a emoção de ser fã de um cara como você, vejo-te jogar e motiva-me muito. Um dia espero ler essa mensagem contigo, ser teu brother e jogar junto. Sei que um dia irei conhecer-te, pois sou um garoto sonhador, não desisto dos meus objetivos!", escreveu na altura. Depois foi também convidado para o aniversário do brasileiro, segundo a imprensa canarinha, que refere ainda que Tiago morava até há pouco tempo com o cozinheiro de Neymar...