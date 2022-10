Neymar foi a Barcelona e compareceu em tribunal para responder por crimes fiscais

Neymar esteve esta manhã no banco dos réus num tribunal em Barcelona, mas ao fim de uma hora e meia o juiz acabou por dar-lhe autorização para voltar a Paris. O avançado brasileiro do PSG, os seus pais e dirigentes do clube Barça estão acusados pela empresa DIS e pelo Ministério Público espanhol de uma série de crimes fiscais relacionados com a sua transferência do Santos para o Barcelona, em 2013. A acusação pede a prisão de Neymar e multas para todos os envolvidos.