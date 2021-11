Neymar lesionou-se este domingo nos minutos finais da vitória do Paris SG em Saint-Étienne e deixou o relvado de maca com muitas queixas. Numa disputa de bola, o avançado brasileiro saltou mas pisou o pé de um adversário, acabando por torcer o próprio tornozelo esquerdo. Neymar já reagiu nas redes sociais. "Infelizmente estes contratempos fazem parte da vida de uma atleta. Agora há que levantar a cabeça e 'vamo que vamo', voltarei melhor e mais forte", escreveu o jogador, no Instagram. [Imagens: Twitter e Reuters]

Neymar lesiona-se no tornozelo esquerdo e sai de maca no jogo do PSG