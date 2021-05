Elemento bastante acarinhado no plantel do Chelsea e também por parte dos adeptos, N'Golo Kanté foi enorme (apesar da sua baixa estatura) na final da Champions e, após o apito final, foi mesmo lançado ao ar por alguns colegas. Isto perante a euforia dos seus companheiros e a tristeza dos oponentes do Manchester City. (Fotos: EPA e Reuters)