O portal Transfermarkt atualizou esta quinta-feira os valores dos jogadores da Premier League e os dados apresentados não deixam qualquer dúvida. O grande vencedor da mais recente atualização é o português Bruno Fernandes, que graças ao seu brutal impacto no Manchester United viu o seu valor de mercado subir em flecha, com um incremento de praticamente 50%! Outro português em destaque é Rúben Neves, que se situa no top-10 dos que mais valorizaram. (Fotos: Reuters)