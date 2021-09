O Benfica recebeu e bateu o Barcelona, por 3-0 , em jogo da 2.ª jornada do Grupo E da Liga dos Campeões. Um triunfo que fez eco na Europa. Em Espanha, dizem mesmo ter-se tratado de outro "naufrágio" do Barcelona, enquanto o 'L'Équipe' considera uma humilhação para os catalães.

"No bolso do mister", "humilhação" e "naufrágio": o que se diz lá fora da vitória do Benfica sobre o Barcelona