Noite não foi de alegrias mas Casa do Benfica de Genebra esteve quase cheia e fez novos sócios

está em Genebra a acompanhar o dia-a-dia da equipa de juniores do Benfica, que esta segunda-feira disputam a final da UEFA Youth League, frente ao Salzburgo. Hoje, a equipa de reportagem do nosso jornal marcou presença na Casa do Benfica de Genebra, na companhia de seu vice-presidente José Bemposta, numa noite em que teve lotação quase esgotada para assistir ao Benfica-Famalicão. O resultado do encontro () foi o menos positivo hoje para estes benfiquistas, que viram o número de sócios subir.Os bilhetes para a final de segunda-feira, muito requisitados neste local, já estão esgotados. [: Direitos Reservados]