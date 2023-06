Nova camisola alternativa do Benfica já está à venda nos... Estados Unidos

As imagens já tinham circulado como rumores nas redes sociais, mas agora é mesmo oficial. O Benfica vai equipar na próxima temporada com uma camisola alternativa de cor negra, com cinco faixas de cor junto ao colarinho, como se pode ver nas fotos acima. As imagens, captadas no United World, no Florida Mall, foram partilhadas nas redes sociais por @Itshaber.