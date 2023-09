E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Novak Djokovic conquistou este domingo o 24.º Grand Slam da sua carreira, ao ganhar o US Open e, na hora de celebrar, prestou tributo a um dos nomes maiores do desporto norte-americano e mundial, o malogrado antigo basquetebolista Kobe Bryant, que curiosamente fez carreira com o número 24. (Fotos: Reuters)