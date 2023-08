Novas imagens polémicas de Rubiales nos festejos da seleção espanhola: agora com Athenea del Castillo

Depois do, e de terquando estava na tribuna, com a rainha ao lado, surgem agora novas imagens que estão a gerar polémica em Espanha. Luis Rubiales, presidente da federação espanhola de futebol, andou com Athenea del Castillo em ombros depois da vitória da seleção do país vizinho no Mundial feminino, disputado na Austrália e na Nova Zelândia.