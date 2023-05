O Benfica pode hoje sagrar-se campeão pela 38.ª vez, na despedida da Liga Bwin de 2022/23, ao receber o lanterna-vermelha Santa Clara, com o FC Porto na expectativa de um 'milagre' para revalidar o título. Confira o onze provável dos encarnados para o encontro na Luz (18 horas)... com novidades

