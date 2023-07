Novo corte de cabelo de Bernardo Silva faz sensação no Manchester City

Bernardo Silva apareceu no estágio do Manchester City com um corte de cabelo bem curto, quase 'pente zero', e ao que parece tem feito sensação no plantel dos citizens. Numa foto partilhada pelas redes sociais do clube, Kalvin Phillips aparece a agarrar na cabeça do português e os citizens constatam: "Alguém é fã do novo corte de cabelo do Bernardo Silva..."