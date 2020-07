Novo patrocínio e estreia já esta noite: eis a camisola do Chelsea para a próxima época

O Chelsea apresentou o equipamento principal para a próxima época através de um vídeo original e os blues vão estrear-se com a nova camisola já esta noite no dérbi londrino frente ao West Ham. Um dos principais destaques vai para a mudança de patrocínio, com a operadora britânica de telecomunicações Three a ganhar relevo na parte frontal da camisola azul. [Imagens: Chelsea FC]