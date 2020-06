Um cenário quase impensável: Real Madrid joga aqui pela primeira vez na sua história

O Real Madrid regressa este domingo à competição e recebe o Eibar na 28.ª jornada da La Liga. E o encontro terá a particularidade de se disputar no Estádio Di Stéfano, localizado no centro de estágio dos merengues, que será a casa da equipa de Zidane até ao final da temporada devido às obras de remodelação no Santiago Bernabéu. [Imagens: Reuters]