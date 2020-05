Nuno Lobo, candidato pela Lista B à presidência do FC Porto, visitou, este sábado, as casas do FC Porto de Santo André, no Litoral Alentejano, e em Setúbal. O empresário foi o primeiro concorrente ao ato eleitoral que se avizinha a encetar ações de campanha e aproveitou a ocasião para estar à conversa com associados dos azuis e brancos. "Muito contente pela forma calorosa como fui recebido", apontou.