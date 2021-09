«O calvário de João Félix continua»: imprensa internacional reage à expulsão do jogador português

Expulso durante a partida deste sábado frente ao Athletic Bilbao, João Félix pode estar em maus lençóis. O internacional português do Atlético Madrid viu duplo amarelo no empate a zero entre as duas formações, depois de chamar "louco" ao árbitro e, segundo o 'Mundo Deportivo', pode arriscar "suspensão de quatro a 12 jogos" caso este entenda que o jogador "insultou, ofendeu ou se dirigiu em termos injuriosos" aos oficiais.